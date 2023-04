Salzburgs Stadtwahl 2024 bringt viel Spannung

Das ist auch für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in gut zehn Monaten eine Ansage. Denn mit so einem Ergebnis könnte der KPÖ-Plus-Spitzenkandidat auch die Stichwahl um den Bürgermeister in Angriff nehmen. Stadtchef Harald Preuner hielt das Minus für die Stadt-ÖVP mit fünf Prozent in Grenzen und schaffte es wieder auf Platz eins. Für die Grünen und die Neos war das Minus in der Stadt dagegen überdurchschnittlich groß.