Alles über Austropop-Legende Rainhard Fendrich

Die aktuelle Folge von „Rudi Backstage“ ist einem der erfolgreichsten Musiker Österreichs gewidmet: Austropop-Legende Rainhard Fendrich. In den Achtziger- und Neunzigerjahren war er europaweit mit „Macho, Macho“ an der Spitze der Hitparaden, es folgten unsterbliche Songs wie „Es lebe der Sport“, „Weus’d a Herz hast wia Bergwerk“ oder die heimliche österreichische Nationalhymne „I`m from Austria“.