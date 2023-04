Dornauer plädiert: „Keine leichtere Einbürgerung“

„Das Aufwendigste, das ich jemals gemacht habe“

„Es ist das Aufwendigste, das ich jemals gemacht habe, dauert neun Monate und kostet 1400 Euro“, erzählt eine von rund 770 frisch Eingebürgerten, die es im Jahr in Tirol durchschnittlich gibt. Die Tiroler Grünen wittern Uneinigkeit innerhalb der Sozialdemokraten, so habe LR Eva Pawlata (SPÖ) eine Erleichterung bei der Einbürgerung gefordert. Sie verweisen außerdem auf den extremen Personalmangel. Die Antwort auf die Frage am Anfang wäre übrigens: fast 500 Jahre.