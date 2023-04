Schiedsrichter bricht Spiel nach Bier-Attacke ab

Dass der Unparteiische ein vermeintliches Handspiel der Essener in der 25. Minute nicht geahndet hatte und Nils Butzen knapp vor der Pause mit Rot vom Platz flog, sorgte für großen Ärger bei den Fans der Hausherren. Diesen zeigten sie dann auch bei Stand von 1:1 nach 45 Minuten. Am Weg in die Kabine wurde Winter von einem Zuseher mit Bier überschüttet, der 31-Jährige rief daraufhin Vertreter beider Teams in seine Kabine, um ihnen zu erklären, dass er das Spiel fortan nicht mehr leiten und sich auch auf keine Diskussionen einlassen werde.