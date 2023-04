Wilde Posen! Was macht denn Uniteds Casemiro da?

Manchester-Derby im Finale

Eine Auflösung zu der Szene wird es wohl nicht geben, Casemiro schien einfach extra nervös gewesen zu sein. So oder so, eine witzige Szene, die ManUnited zum Erfolg führte. Die „Red Devils“ setzten sich im Londoner Wembley-Stadion gegen Brighton am Ende mit 7:6 durch. Im Endspiel am 3. Juni wieder in Wembley wartet der Stadtrivale ManCity, der bereits am Samstag 3:0 gegen Sheffield United gewonnen hatte.