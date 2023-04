Mega-Aufholjagd! Doppelsieg von Jaguar in Berlin

Der Neuseeländer Mitch Evans hat das siebente Formel-E-Rennen der Saison in Berlin gewonnen. Der Jaguar-Pilot siegte am Samstag beim ehemaligen Flughafen Tempelhof nach einer Aufholjagd von Platz neun vor seinem britischen Teamkollegen Sam Bird und dem Deutsch-Österreicher Maximilian Günther, der erstmals in dieser Saison punktete.