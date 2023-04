Großteil wird mit Bulls wieder den Titel jagen

Nach einer der packendsten Finalserien in der Liga-Historie, dem Last-Minute-2:1 in Spiel sieben in Bozen. Das manche Cracks der Bulls-„Bruderschaft“ zunächst nicht realisieren konnten. Wenn auch mit dem auf einer Tafel platzierten zwölften und letzten Sicherheitsgurt das Ende der Play-off-Meisterreise dokumentiert wurde, traditionell die Karl Nedwed Trophy schon auf dem Eis Schaden nahm.