Berthold sieht Richtungswahl für Salzburg

Zum Wahlkampfabschluss holten sich die Grünen noch einmal Unterstützung von der Wiener Regierungsriege. Justizministerin Alma Zadic beging das Wahlkampf-Finale mit ihren Salzburger Kollegen in der Stadt Salzburg. Neben einer Lobeshymne auf Spitzenkandidatin Martina Berthold ging sie in ihrer Rede auch auf zehn Jahre Grüne in der Salzburger Landesregierung ein.