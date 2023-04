Schüler heimgeschickt ++ Warten auf Teichtmeister

In der Landesberufsschule Murau in der Steiermark wurde der Unterricht am Donnerstag auf Distance Learning umgestellt. 60 Schülerinnen und Schüler hatten plötzlich über Durchfall und Erbrechen geklagt. Und: Anfang Februar hätte sich Florian Teichtmeister vor Gericht verantworten müssen, doch dieser meldete sich kurz vor dem Prozess krank. Dem Ex-Burgschauspieler wird der Besitz von 58.000 kinderpornografischen Dateien vorgeworfen. Er befindet sich noch immer auf freiem Fuß und darf sogar ins Ausland. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone News am Freitag, dem 21. April, mit Stefana Madjarov.