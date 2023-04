Nach langem Leidensweg zurück auf der Bildfläche

„Olympia ist mein großer Traum“

Nur drei Monate nach dem Eingriff stand Kröll wieder auf der Matte, feierte bei den Salzburger Landesmeisterschaften ein starkes Comeback! „Es war ein schönes Gefühl, wieder das Adrenalin zu spüren, auch wenn ich noch nicht alles zeigen konnte“, stapelt die Athletin tief - immerhin reichte es für die Goldmedaille. In drei Wochen stehen die Staatsmeisterschaften an, danach die Weltmeisterschaften in der belgischen Hafenstadt Antwerpen, wo für Carina vor allem die Qualifikation für Olympia im Vordergrund steht: „Das war schon immer mein großer Traum!“