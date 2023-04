„Gold wird immer wieder nachgefragt“

Die SVB ist schlussendlich an einen Konkurrenten verkauft worden. Monika Rosen, Börsenexpertin und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, sagt dazu, dass die amerikanischen Behörden die Bank zwar geschlossen hätten, gleichzeitig sind aber die Einlagen in vollem Umfang garantiert worden. Kundengelder seien nicht in Gefahr gewesen. Für Aktionäre der SVB hätte sich jedoch ein anderes Bild geboten, sagt Rosen: „Aktionäre der Silicon Valley Bank, die schauen da jetzt ein bisschen in die Röhre.“