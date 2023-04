Qualigruppen für Österreichs Heim-EM ausgelost

In der Qualifikation kämpfen 31 Teams in sieben Vierer- und einer Dreier-Gruppe um 20 Endrunden-Tickets. Die Partien werden zwischen 11. Oktober 2023 und 7. April 2024 ausgetragen. Zeitgleich bestreiten die EM-Gastgeber sowie der -Titelverteidiger Norwegen an sechs Spieltagen den EHF Euro Cup.