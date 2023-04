Drogenlenker im selben Auto doppelt gestoppt

Am frühen Nachmittag wurde dasselbe Fahrzeug nach einer Verkehrsübertretung abermals angehalte. Der Lenker, welchem am Vormittag der Führerschein vorläufig abgenommen worden war und der nun Beifahrer war, hatte einen Freund gebeten, das Fahrzeug nach Hause zu fahren. Dieser 24-jährige Lenker wurde ebenfalls auf Konsum von Suchtgift überprüft. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC an. Eine Vorführung zu einem Polizeiarzt verweigerte der Lenker. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und Anzeige an die zuständige Behörde erstattet.