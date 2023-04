„Empire of Light“: Kino als Ort der Zuflucht

Für Oscar-Preisträger Mendes („American Beauty“) ist „Empire of Light“ eine höchst persönliche Angelegenheit. Neben der offensichtlichen Liebeserklärung an ein Kino, das in dieser Form immer mehr zu verschwinden droht, hat er auch seine eigenen Erfahrungen als Sohn einer psychisch kranken Mutter darin verarbeitet. „Vieles, das ich mit ihr erlebt habe, spiegelt sich in Hilarys Geschichte im Film wieder“, hatte Mendes, der auch das Drehbuch verfasst hat, bei einer Pressekonferenz über sein neuestes Werk verraten. Colman („The Favourite“) nutzt diese Vorlage und brilliert nicht nur in jenen Szenen, in denen die Wut nur so aus ihr herausbricht, sondern auch bei zurückgezogenen, ruhigen Momenten.