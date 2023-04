Beleidigt - Naumoski schockiert und sprachlos!

„Ich finde es traurig und unglaublich, dass in Österreich im Jahr 2023 immer noch so abgrundtief gesprochen wird“, verstand Mauerwerk-Trainer Ilco Naumoski die Welt in Krems bei der 1:2-Pleite im Ostliga-Nachtrag nicht mehr. Denn bei den Simmeringern wurden die Spieler mit Migrationshintergrund während und nach der Partie von einigen Kremser Fans rassistisch aufs Übelste beschimpft! Vor allem die dunkelhäutigen Kicker: „Sie wurden mit Affen verglichen, die Spieler hat das enorm getroffen. Ich habe das in der Art noch nie erlebt, bin schockiert und sprachlos!"