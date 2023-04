Spital muss Stationen „schrumpfen“

Gleich mehrere Mitarbeiter der Klinik Donaustadt haben sich in den vergangenen Wochen an die „Krone“ gewandt. Die Botschaft: „Schaut euch mal die Klinik Donaustadt an, da soll die Neurochirurgie wegen Pflegermangels geschlossen werden.“ Auf Nachfrage verneinte der Wiener Gesundheitsverbund zuerst solche Pläne. Jetzt gibt es eine Lösung, die Station befindet sich aber weiterhin in einer misslichen Lage. Probleme gibt es auch in der Klinik Ottakring, die Notaufnahme steht kurz vor dem Kollaps. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.