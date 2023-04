Impfschäden: Was tun? ++ 20 Jahre für Messermord

Die ersten Prozesse in Deutschland starten. In unserem Nachbarland gibt es knapp 200 Zivilklagen gegen Corona-Impfstoffhersteller. Die Klagen richten sich gegen alle vier großen Hersteller von Corona-Impfstoffen: BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson. Doch wie sieht es da in Österreich aus? krone.tv hat darüber mit dem Anwalt Gregor Klammer gesprochen.