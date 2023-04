Dominic Thiem in München ++ Rekordvertrag in NFL

Dominic Thiem möchte beim ATP Turnier in München weiter Boden gut machen, in der HLA-Meisterliga stehen die Viertelfinal-Paarungen der Play-Offs fest und in der NFL unterschreibt Jalen Hurts einen Rekordvertrag - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 18. April.