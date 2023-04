Edelmüller: „Wiener Klubs sind leichte Favoriten“

Die Handball-Saison geht in die „Crunch-Time“. Bereits am Wochenende wartet das Cup-Final-Four in der Südstadt, wo sich WESTWIEN vor dem Ausstieg aus dem Profi-Geschäft noch einen Titel sichern kann. HLA-Geschäftsführer erwartet enge Spiele, dennoch sieht er Vorteile für zwei Vereine: „Die Wiener Klubs sind leichte Favoriten“. Dennoch werden Hard und die BT Füchse etwas dagegen haben. Außerdem unterhält sich der ehemalige Handball-Profi mit krone.tv-Sportchef Martin Grasl über die am Montag gepickten Viertelfinal-Paarungen in der HLA Meisterliga, die Aufstiegsaspiranten aus der HLA Challenge sowie die beiden österreichischen Nationalteams und deren Performance im neuen Jahr.