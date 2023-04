Leihscooter: Karten für Anbieter neu gemischt

Die Entscheidung, wer künftig in Wien E-Scooter verleihen darf, ist gefallen: Vier Firmen haben laut internen Informationen, die der „Krone“ vorliegen, die Anforderungen der städtischen Ausschreibung erfüllt. Nicht dabei: der deutsche Anbieter Tier Mobility, dessen türkise Roller damit nach vier Jahren aus Wien verschwinden werden. Erstplatzierter in der Ausschreibung ist dafür ein Neuling: die Firma Voi, die offenbar mit ihrem Sicherheitskonzept überzeugen konnte. Indes wird undisziplinierten Scooter-Fahrern mit strengen Regeln, Strafen und technischen Mitteln der Kampf angesagt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.