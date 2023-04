Iran droht mit Vernichtung von Tel Aviv und Haifa

Raue Töne waren am Dienstag wieder einmal aus dem Iran zu vernehmen. Dort drohte Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag Israel mit der Vernichtung der Großstädte Haifa und Tel Aviv. Schon der „kleinste Fehler gegen die Sicherheit unseres Landes“ würde harte Antworten nach sich ziehen und zur Vernichtung der beiden Großstädte an der Mittelmeerküste führen, erklärte Raisi.