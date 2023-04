Jeder vierte in Wien ist kein Österreicher

Die Stadt wächst und zwar massiv. Der Grund dafür ist Zuwanderung. Alleine im letzten Jahr sind 50.800 neue Einwohner dazu gekommen. Noch heuer könnte die 2-Millionen-Marke geknackt werden. Um fünf Jahre früher, als erwartet. Der Chefstatistiker der Stadt spricht gar von einem „demografischen Ausnahmejahr“. Bereits jeder vierte Mensch, der in Wien wohnt, ist nicht in Österreich geboren. Doch wenn Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten zusammenleben, gibt es viele Herausforderungen. Indes schlagen die Direktoren an Wiens Pflichtschulen Alarm. Dauerstress und Überlastung würden den Bildungsweg der Schüler gefährden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.