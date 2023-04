10.675 Stunden im Einsatz: Bergetter ziehen Bilanz

Im Vergleich zu 2021 stieg die Anzahl der Einsätze um rund 100 an. „Die Einsätze nahmen 2022 wieder stark zu“, sagt Landesleiter Balthasar Laireiter. Trotz vieler geretteter Personen ziehen die Bergretter auch eine traurige Bilanz: 26 Personen konnten 2022 nur mehr tot geborgen werden. Die Alpinpolizei erhöht diese Zahl sogar. Laut des Kuratoriums für Alpine Sicherheit verloren 39 Menschen ihr Leben am Berg, zumeist in den Sommermonaten.