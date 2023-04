Waffennarr (30) schlug und würgte Freundin (16)

All ihren Mut hat eine 16-Jährige zusammengenommen und ist am Samstag zur Polizei gegangen, um ihrem Martyrium endlich ein Ende zu setzen. Denn ihr Freund - ein 30-Jähriger - soll das Mädchen geschlagen, gewürgt und auch mit dem Tod bedroht haben. Es kam zum WEGA-Einsatz in Wien-Penzing, denn der Verdächtige hortete in der Wohnung zahlreiche Waffen …