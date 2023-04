ÖBB-Zugscheibe eingeschlagen: Täter nun gefasst

Dieser ungewöhnliche Vorfall hat sich in der Nacht auf den 27. September. 2022 ereignet. In dieser Zeit beschädigte ein vorerst Unbekannter die Doppelsicherheitsglasscheibe eines ÖBB Personenzuges, der am Bahnhof in Feldkirchen abgestellt war. Der Mann schlug die Scheiben mit einem Nothammer ein, um aus dem versperrten Zug zu gelangen. Er dürfte eingeschlafen sein und keinen anderen Ausweg gefunden haben.