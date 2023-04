Festivalpässe mit Übernachtungspaket gewinnen

Egal ob Zelt, Caravan oder Unterkunft in der Nähe - hier blüht die Blasmusik so richtig auf. Vor allem am Fest-Samstag, wenn um 17 Uhr zum Musikantenstammtisch gerufen wird. Er bildet sogar den Ursprung des Woodstocks der Blasmusik (29. Juni bis 2. Juli). Und heute wie damals wird gemeinsam musiziert: auf den Bühnen, an den Tischen, mit den Gästen und dazwischen. Also unbedingt Instrument einpacken. Noten sind kein Muss, einfach nach dem Motto „Frei raus, wie’s drin ist“. Typisch innviertlerisch eben. Geheimtipp: „Krone“-BonusCard beim CheckIn herzeigen und ein gratis Getränk in der „Krone“-Frühlingslounge abholen!