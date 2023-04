„Der Nabel der Seilbahn- und Alpinwelt ist hier“

Weltmarktführer bei Seilbahnen und Alpinsport

„Wir sind Weltmarktführer, darauf können wir stolz sein“, betont der Obmann der Seilbahnwirtschaft, NR Franz Hörl. „Der Fokus ist die Nachhaltigkeit, keine Frage. Die österreichischen Seilbahnen brauchen ca. 1,2 Prozent des Stromverbrauchs der Republik. Der Tourismus ist jene Sparte, die den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien hat - 54 Prozent“, ist Hörl überzeugt, dass die Branche in Sachen Nachhaltigkeit nicht so schlecht dasteht. Es soll allerdings nicht nur um Nachhaltigkeit gehen, sondern vor allem um neue Technologien. 650 Aussteller werden ihre neuesten Produkte bei dieser Fachmesse vorstellen.