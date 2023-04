So soll diese Kärntner Zugstrecke belebt werden

„Den Alpen-Adria-Trail wollen wir damit verbinden. Wanderer und Radler sollen die Strecke nutzen“, erklärt Richard Huber von der Initiative. Einen Investor aus der Region gebe es bereits. „Er wird sich und sein Projekt beim Infoabend am 21. April im Kultursaal Obervellach vorstellen“, will Huber nicht mehr verraten. Jedenfalls will dieser die Haltestelle mit Tourismus verknüpfen. „Zudem ist ein Aufstieg zur Station notwendig. Ob es eine Seilbahn oder Treppe wird, ist ungewiss.“