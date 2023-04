Cannabis-Legalisierung ++ Horror-Stall in Vbg

Erwachsene in Deutschland sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen sowie im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können. Darauf hat sich die Bundesregierung in Deutschland nach Gesprächen mit der EU-Kommission geeinigt. „Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt“, sagt der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.