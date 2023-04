Parkplätze sollen Bäumen und Grüninseln weichen

40 Bäume sollen in sieben Straßen gepflanzt werden

Über diese „klimafreundliche Straßenraumgestaltung“ etwa in Itzling, Herrnau oder Schallmoos wird heute in einer Ausschusssitzung der Stadt abgestimmt. „Wir haben eine Klimakrise, das ist Fakt. Wir wollen mit den Maßnahmen der zunehmenden Hitze in der Stadt entgegenwirken“, sagt Baustadträtin Anna Schiester (Grüne). Rund 40 Bäume sollen in den sieben städtischen Straßen gepflanzt werden. Zudem kämen Grüninseln und Entsiegelung von weiteren Flächen.