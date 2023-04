Impfung gegen Krebs ++ Kran stürzt auf LKW

Ein Impfstoff gegen Krebs, das hat zumindest das US-Unternehmen Moderna in Aussicht gestellt. Der Pharma-Konzern will bis 2030 Impfstoffe gegen Herzprobleme, Autoimmunkrankheiten und Krebs auf den Markt bringen. Das Therapieangebot soll bereits in fünf Jahren beginnen. Dafür soll die mRNA-Technologie zum Einsatz. Mithilfe der Technologie soll der Körper bzw. das Immunsystem angeregt werden, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Neben Moderna hat auch Biontech über Krebsimpfungen gesprochen.