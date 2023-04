Das sind die Powerfrauen der Wiener Netze

Die Wiener Netze haben aktuell 111 Lehrlinge in einem aufrechten Ausbildungsverhältnis - davon 101 Lehrlinge in einem technischen/gewerblichen und 10 Lehrlinge in einem kaufmännischen Lehrberuf. Darunter befinden sich aktuell 20 weibliche Lehrlinge (7 in kaufmännischen, 13 in technischen Lehrberufen) und 10 Frauen, die die Ausbildung zur Elektrotechnikerin über das F.i.T.-Programm komprimiert in nur zwei Jahren absolvieren. Die Wiener Stadtwerke rufen jährlich im Herbst auf, sich für das Folgelehrjahr als Lehrling zu bewerben. 2023 werden 215 Lehrlinge aufgenommen.