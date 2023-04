Der „Immo-Milliardär“ als „Handels-Visionär“

In Österreich fiel die Benko-Berichterstattung da schon freundlicher aus, zumindest in einem Fall. Ein buntes Krawallmedium titelte über den Kaufhausjongleur am 1. April: „René Benko in der Luxus-Offensive“. Hatte sich hier jemand einen zynisch anmutenden April-Scherz erlaubt? Im Text stand dann: „Der Immo-Milliardär baut sein Nobel-Warenhaus-Imperium aus. Benkos Signa und der thailändische Partner investieren in Top-Häuser.“ Und: Die Vision sei eine „Neuerfindung des Handels“.