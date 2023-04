„Die hatten Glück, dass niemand gestorben ist!“

Klar im Vorteil waren die Spieler, die ihre Runde am Freitag in der Früh begonnen hatten - der US-Amerikaner Brooks Koepka etwa, der fünf unter Par spielte und mit insgesamt zwölf Schlägen unter Platzstandard in Führung lag. Der 32-Jährige befeuerte damit die Debatte, ob es überhaupt möglich sein sollte, dass ein Spieler der stark kritisierten und von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Golftour das berühmte „Green Jacket“ für den Masters-Sieger überhaupt übergestreift bekommen sollte.