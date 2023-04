Reinigt die Versicherung nach Bränden ordentlich?

Können krebserregende Stoffe gereinigt werden?

Im Wesentlichen wird nun vor Gericht darüber gestritten, was in der Wohnung der Anwältin gereinigt werden kann und was ersetzt werden muss. Und da gehen die Meinungen stark auseinander: Während die Allianz Versicherung Kleidung und andere Textilien, Oberflächen und Elektrogeräte putzen lassen will, ist das für Hirschbrich keine Option. Die Gegenstände müssten ersetzt werden.