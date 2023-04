Männer gingen aufeinander los: Mehrere verletzt

Drei Männer (21, 42, 44) aus dem Suchgiftmilieu sind Freitagabend in einer Wohnung in Villach derart in Streit geraten, sodass dieser letztendlich eskalierte. „Der 42-Jährige attackierte den 21-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer und verletzte ihn dabei am Oberkörper“, schildert die Polizei. Danach flüchteten die beiden älteren Männer, konnten von der alarmierten Polizei kurz darauf aber geschnappt und festgenommen werden. „Zwei Messer wurden sichergestellt. Warum die drei in Streit geraten waren, ist uns nicht bekannt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. In der Wohnung des 21-Jährigen konnten geringe Mengen Suchtgift gefunden werden.