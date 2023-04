Ladendiebin trat Detektiv und Polizistin

Ein Ladendetektiv ertappte die 34-Jährige in einer Drogerie in der Stadt Salzburg beim Stehlen. Die Frau wollte Sonnenbrillen, Hygieneartikel und Parfüms mitgehen lassen. Als der Detektiv die Ladendiebin an der Flucht hindern wollte, versetzte sie ihm einen Fußtritt. Die Salzburgerin flüchtete vom Tatort. Polizisten konnten sie später mithilfe von Überwachungsvideos identifizieren und an ihrer Wohnadresse festnehmen. Im Zuge der Aktbearbeitung auf der Polizeiinspektion tickte die Frau nochmals aus und trat einer Polizistin gegen die Hand. Die Beamtin wurde leicht verletzt.