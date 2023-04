Fall Windl: Amnesty sieht „bitteren Meilenstein“

Die 26-jährige Windl erhielt nach ihrer Teilnahme an Protestaktionen der Letzten Generation in Wien und Klagenfurt Post von den Behörden zur „Einvernahme hinsichtlich Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme“. Sie wurde am Donnerstag durch die Beamten des BFA in Leoben befragt. Windl und ihr Anwalt Marcus Hohenecker betonten, dass man sich jedenfalls gegen das Vorgehen der Behörden wehren wolle. Windl erklärte zudem, dass sie sich auch weiter für das Klima engagieren werde. „Ich lasse mich sicher nicht einschüchtern“, sagte sie nach der Einvernahme am Donnerstag.