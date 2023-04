Kirchgasser: „Ostern zum allerersten Mal zu dritt“

Kirchgassers Ehemann in Karenz

Auch da wieder trafen sie eine Entscheidung, die in unserer Gesellschaft noch immer ihre Bahnen sucht, Ehemann Sebastian wird auf den Nachwuchs aufpassen und in Karenz gehen. Mama Michi wird ihren Jobs für ServusTV, oder als Milka-Testimonial nachgehen. „Und das Schönste daran“, sagt sie uns, als die „Krone“ sie daheim in Filzmoos besucht, „meine Männer geben mir nie ein schlechtes Gefühl, von wegen, ich wäre nicht da. Ganz im Gegenteil“, schwärmt sie für den Mann, der in einer ganz anderen, nämlich der nicht öffentlichen Welt, lebt.