Mädchen (10) tot in Heim ++ Wende im Krieg?

In Bayern wurde ein erst zehn Jahre altes Mädchen tot in einem Kinderheim aufgefunden. Die Polizei nahm drei Buben im Alter von elf bis 16 Jahren fest, die im Verdacht stehen, das Mädchen getötet zu haben. Und: Die russischen Truppen bereiten sich offensichtlich auf einen Angriff der ukrainischen Armee auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim vor. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 5. April, mit Stefana Madjarov.