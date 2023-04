Heroinsüchtiges Duo nach Raubüberfall nun gefasst

In Haft genommen

Die beiden Verdächtigen konnten nun von der Polizei ausgeforscht werden. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete Hausdurchsuchungen an. Das Duo gab zu, insgesamt achtmal mit der Bankomatkarte des Opfers Zahlungen getätigt zu haben. Das Motiv für den Raub war offenbar die Heroinsucht der beiden. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.