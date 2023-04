Droht Lewis Hamilton der Verlust eines WM-Titels?

Ecclestone: „Hätten das Rennen in Singapur annullieren müssen!“

Die Sache schien abgeschlossen und vergessen, bis Ex-F1-Boss Ecclestone, inzwischen 92 Jahre alt, in einem Interview mit „F1-Insider“ eine Art „Lebensbeichte“ abgab. Er und der damalige FIA-Präsident Max Mosley hätten „während der Saison 2008“ von dem Skandal um Piquet jun. und dessen Team gewusst, aber „beschlossen, vorerst nichts zu unternehmen“. Man habe den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren wollen, so Ecclestone. „Wir hatten rechtzeitig genug Informationen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Nach den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen.“ Was zur Folge gehabt hätte, dass Massa am Ende der Saison Weltmeister geworden wäre - und nicht Hamilton …