Bad Gastein wird ab Montag Kulisse für das Kino

Zur Eröffnung am Montag hat sich Schauspielerin Sunnyi Melles angekündigt. Sie wird den Film „Triangle of Sadness“ vorstellen, der bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme erhielt. Ob der von der Kritik durchaus sehr kontrovers aufgenommene Kinofilm beim Publikum in Salzburg Anklang finden wird, wird sich zeigen.