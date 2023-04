Vorarlbergs Spitalsärzte fordern mehr Geld

„Endlich Geld in die Hand nehmen“

Das ständige Arbeiten am Limit kann schnell in eine unheilvolle Wirkungskette ausarten: Aufgrund der Überlastung kommt die Ausbildung von Jungärzten zu kurz, unzufriedene Mitarbeiter verlassen in Scharen die Spitäler - sie wandern entweder in Krankenhäuser über der Grenze ab oder gründen eigenen Praxen im niedergelassenen Bereich.