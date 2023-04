Mordalarm in NÖ +++ Politikerin im Playboy

Mordalarm in Niederösterreich: Im Bezirk Gänserndorf ist es heute in den frühen Morgenstunden zu einer Bluttat gekommen. Ein Mann soll seine Mutter (60) erstochen und den Stiefvater (70) schwer verletzt haben. Und: Die französische Staatssekretärin zieht blank: Für den Playboy lässt Marlene Schiappa (fast) alle Hüllen fallen - und will damit auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Das sind die Top-Themen am heutigen Montag, dem 3. April 2023. Durch die Abend-NEWS führt Sie Moderatorin Conny Winiwarter.