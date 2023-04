Nerven: Spinnenseide soll Reparatur möglich machen

Nerven wachsen entlang der Seidenfäden

Das Team der MedUni Wien stellte in Zusammenarbeit mit der University of Oxford Nervenleitschienen aus zwei verschiedenen Seidenarten her: Die Seide von Seidenraupen wurde für die Röhrchen, die Seide von Spinnen für deren Füllung verwendet. Im Tiermodell passten sich die durchtrennten an die neuartigen Nervenleitschienen aus Seide an und wuchsen entlang der Seidenfäden, bis die durchtrennten Nervenenden wieder miteinander verbunden waren.