Pinkelnder Tourist fast von S-Bahn angefahren

Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann 1,37 Promille hatte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann auf freien Fuß. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Außerdem ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft den Einbehalt einer Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro an.