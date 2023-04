Das kommt in der Karwoche bei uns auf den Tisch

Gelebte Tradition: Gleich nach Weihnachten ist die Karwoche die Zeit mit den am weitesten verbreiteten Traditionen, was Speisen betrifft. Spinat am Gründonnerstag und Fisch am Karfreitag finden sich immer noch in vielen Haushalten - in manchen Regionen häufiger als in anderen, ergab eine aktuelle Umfrage.