Paris Saint-Germain zeigt im Titelkampf Nerven

Paris St. Germain zeigt im Titelkampf der französischen Fußball-Ligue-1 Nerven. Die Startruppe musste sich am Sonntagabend zum Abschluss der 29. Runde zu Hause dem Neunten Olympique Lyon mit 0:1 geschlagen geben und ging damit zum zweiten Mal in Folge in der Liga als Verlierer vom Platz.