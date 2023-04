Arsenal siegt mit ÖFB-Dame über Manchester City

Arsenals Frauenteam hat die eigenen Aussichten im Kampf um den Fußball-Meistertitel in der englischen Women‘s Super League verbessert. Die Londonerinnen gewannen am Sonntag den Schlager gegen Manchester City nach 0:1-Rückstand mit 2:1 und zogen am nun punktgleichen Rivalen vorbei auf Rang drei. Stammtorfrau Manuela Zinsberger erhielt nach dem fixierten Champions-League-Halbfinal-Aufstieg eine Pause, in der Liga hütete zum zweiten Mal in Folge Sabrina d‘Angelo das Gehäuse.